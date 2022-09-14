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Нова пошта змінює тарифи: нові ціни на відправлення посилок до Польщі

14 вересня 2022, 14:05

За новим тарифом можна відправити посилку в поштомат в Польщі або кур'єром за адресою.

посилка
Нова пошта змінила тарифи на відправку посилок / novaposhta.ub.ua

Компанія Нова пошта, один з лідерів сфери поштових послуг в Україні, змінює тарифи на доставку посилок з особистими речами з України до Польщі.

Тарифи знижуються в 2,5 рази. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

За таким тарифом можна відправити посилку в поштомат в Польщі або кур'єром за адресою. При цьому доплачувати за кур'єра не потрібно, послуга вже включена у вартість. Термін доставки складе до 5 робочих днів.

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При цьому вартість на відправки посилок знижується:

  • до 2 кг - з 600 до 250 грн;
  • до 10 кг - з 900 до 325 грн;
  • до 30 кг – з 1,5 тис.до 400 грн.

Що можна відправити до Польщі за новим тарифом

У посилки можна покласти виключно старі особисті речі, без цінників і бирок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку і т. д.

Порядок відправлення посилок до Польщі за спеціальним тарифом:

  • принести відкриту посилку в будь-яке відділення "Нової Пошти";
  • назвати країну і тип доставки – в Поштомат або кур'єром;
  • назвати дані одержувача в Польщі - ПІБ, Польський номер телефону одержувача і його електронну пошту;
  • вказати номер поштомату, куди повинна бути доставлена посилка;
  • якщо доставка кур'єром, то потрібно вказати повну адресу одержувача: індекс, назва міста, назва вулиці і номер будинку, номер квартири для багатоквартирних будинків;
  • оплатити відправку.

Додамо, що в поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг і максимальним розміром 41x38x64 см.якщо її вага від 26 до 30 кг або розмір посилки більше осередку поштомату, то доставка буде здійснюватися за адресою одержувача.

Нагадаємо, раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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