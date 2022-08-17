Зняти гроші в банкоматі стане дорожче: Monobank оголосив про підвищення тарифу

Monobank оголосив про підвищення тарифу на зняття грошей в банкоматі / УНІАН і Facebook

Популярне українське фінустанова Monobank з 1 вересня підвищить тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українцям доведеться платити не 0,5% від суми, а 0,9%. Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"З 1 вересня платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, який раніше діяв за зняття готівки, не покриватиме наші витрати", - заявив банкір.

Як каже Гороховський, тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін – 4%. А за зняття власних за кордоном як і раніше потрібно буде заплатити 2% від суми.

Нагадаємо, раніше, з 18 квітня Монобанк перестав обслуговувати тих клієнтів, які ще не покинули окупований Крим, Донбас, Росію, Білорусь і ряд інших країн.

Український лідер Володимир Зеленський заявив - Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. За його словами, кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а також в "Дії".

Інші новини: