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Що буде з тарифами та як платитимуть субсидії: у Мінсоцполітики дали відповіді

18 серпня 2022, 10:55

В Україні в опалювальний сезон на субсидії можуть претендувати 2,6 млн жителів. При цьому оплата буде йти з Пенсійного фонду, а не бюджету Мінсоцполітики.

Пенсія
Що буде з тарифами та як платитимуть субсидії: у Мінсоцполітики дали відповіді/ УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

В Україні в опалювальний сезон 22/23 на субсидії можуть претендувати приблизно 2,6 млн українців. При цьому гроші на ці цілі планують брати з Пенсійного фонду, а не з бюджету Мінсоцполітики. Про це Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла в ефірі національного марафону.

"Ми не очікуємо, що тарифи на тепло значно зростуть. Урядом вжито заходів щодо закупівель різного роду паливних матеріалів-для того, щоб платіжка взимку не зросла", – говорить вона.

При цьому грошей на субсидії вистачить, оскільки вони вже передбачені в бюджеті країни, вважає міністр соцполітики. Але ось механізм виплат можуть змінити.

"Можливо їх буде трохи більше, гроші на виплату і на збільшення субсидій забюджетовані, тому вони будуть виплачуватися в повному обсязі. Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, в тому числі через Пенсійний фонд. Щоб таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму", - каже Жолнович.

На даний момент відомо, що в Україні тарифи на комунальні послуги підвищать не раніше 31 Травня майбутнього року. При цьому вартість опалення та гарячої води "заморозили" за рахунок зобов'язання держкомпанії "Нафтогаз України" продавати "блакитне паливо" теплокомуненерго за фіксованою ціною ‒ в 7,4 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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Автор: Єгор Бунін
субсидії Мінсоцполітики новини України
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