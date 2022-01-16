Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причина

Кому і за що відключають газ / ua.depositphotos.com

Споживачі нерідко звинувачують обласні газові служби в безпідставному відключенні від поставок природного газу.

При цьому постачальники газу не мають права відключати споживачів на території, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Винятком є тільки аварійні ситуації, які повинні усунути в найкоротші терміни, пише Газправда.

Підкреслюється, що аварійна служба може без попередження перекривати трубу. При цьому громадянам пояснюють відключення витоком, проте надалі газівники повторно не виробляють підключення, "заднім числом" виставляє "сумнівну заборгованість".

Відключення газу: як вирішити проблему

Якщо переговори не приносять результатів, споживачам потрібно звертатися до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"За проблемою витоку газу ховається надумана або наявна заборгованість споживачів. Найчастіше про таку заборгованість повідомляють неофіційно, в усному форматі", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів Юлія Чеберяк.

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За її словами, все листування з облгазами потрібно вести тільки в письмовому вигляді. У разі звернення до НКРЕКП листи будуть служити документами. Згідно із законодавством регулятор зобов'язаний відповідати на звернення протягом 30 календарних днів або 45 днів, якщо питання потребує додаткового вивчення проблеми.

Що робити споживачам при відключенні газу

звернутися до контакт-центру облгазу або написати лист-претензію до голови правління;

якщо усні переговори не принесли результату, можна зателефонувати на урядову "гарячу лінію" 1545 або оформити звернення через сайт контактного центру Кабміну;

на незаконні дії газівників потрібно скаржитися в НКРЕКП;

якщо і такі дії не допомогли вирішити проблему, тоді потрібно звертатися до суду.

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