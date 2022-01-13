Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схему

Українцям розповіли про економію при оплаті газу / Фото pixabay.com

В Україні споживачі можуть отримати знижку на оплату при покупці природного газу.

Про те, як клієнтам можна заощадити, розповіли у газопостачальній компанії Нафтогаз України.

Зазначається, що в Україні щомісяця платіжки формуються 10-12 числа.

При цьому на знижку можна розраховувати, оплачуючи рахунки в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа.

"Сума для оплати розраховується на основі даних про споживання газу, які передає ваш оператор (облгаз). Оплачуйте газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа і отримуйте знижку 1%. Її ви зможете використовувати під час наступного платежу", — пояснили в компанії.

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Оплата за газ онлайн:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

в чат-боті GASUA в Viber і Telegram;

на сайтах і мобільних додатках банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Оплата за газ офлайн:

у банківських або поштових відділеннях;

в платіжних терміналах самообслуговування.

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Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

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