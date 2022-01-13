Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схему

Абоненти погут отримати знижку при оплаті за природний газ.
В Україні споживачі можуть отримати знижку на оплату при покупці природного газу.
Про те, як клієнтам можна заощадити, розповіли у газопостачальній компанії Нафтогаз України.
Зазначається, що в Україні щомісяця платіжки формуються 10-12 числа.
При цьому на знижку можна розраховувати, оплачуючи рахунки в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа.
"Сума для оплати розраховується на основі даних про споживання газу, які передає ваш оператор (облгаз). Оплачуйте газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа і отримуйте знижку 1%. Її ви зможете використовувати під час наступного платежу", — пояснили в компанії.
Оплата за газ онлайн:
- в особистому кабінеті my.gas.ua;
- в чат-боті GASUA в Viber і Telegram;
- на сайтах і мобільних додатках банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Оплата за газ офлайн:
- у банківських або поштових відділеннях;
- в платіжних терміналах самообслуговування.
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Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.
Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.
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