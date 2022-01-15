Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платити

Як менше платити за доставку газу / ua.depositphotos.com

Незважаючи на підвищення вартості доставки газу в Україні залишаються варіанти, при яких споживачі можуть не оплачувати цю послугу.

Крім того, також існує спосіб знизити платіжки за доставку газу, повідомляє ГазПравда.

У повідомленні наголошується, що для споживачів сума в платіжці за розподіл газу залежить від обсягів спожитого палива.

Як платити менше за розподіл газу

У разі, якщо споживач не користується газовим котлом, тоді йому варто звернутися до свого оператора ГРС із заявою про відключення газового котла і змінити категорію споживання в договорі про розподіл газу (наприклад, на "для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі").

Розподіл газу: кому можна не платити

При цьому плата за розподіл газу не нараховується лише тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання (Розподіл) газу, що підтверджується відповідним Актом припинення газопостачання.

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Газопостачання має бути не просто припинено (опломбовано), а також має бути розірвано договір з розподілу газу.

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Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

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