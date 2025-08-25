Рус
"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

Олексій Тесля
25 серпня 2025, 09:57
НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, зараз є великим постачальником дизельного пального в Україну.
Юрай Бланар
Юрай Бланар зробив випад на адресу України / Колаж: Главред, Фото: Facebook/JurajBlanarSK, Pixabay

Головне:

  • Україна сама шкодить своїм інтересам, вважає Юрай Бланар
  • Київ ризикує залишитися без палива, заявив глава МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари ЗСУ по нафтопроводу Дружба нібито шкодять інтересам України.

За його словами, словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, зараз є великим постачальником дизельного палива в Україну, забезпечуючи 10% споживання країни, пише TVnoviny.

Бланар заявив, що обговорив цю тему зі своїми українським колегою Андрієм Сибігою, і він взяв цю інформацію до відома.

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес - захистити ці поставки, і тому також відкрито спілкується з українською стороною", - сказав словацький міністр.

Бланар нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Євроради, яке відбулося в січні поточного року визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС є неподільною. Єврокомісія зі свого боку в разі недотримання цього готова вжити заходів.

нефтепровод
"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси", - сказав глава МЗС Словаччини.

Що відомо про НПЗ Slovnaft

Slovnaft - це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті. Сировина надходить через нафтопровід Дружба.

НПЗ Slovnaft є частиною угорської MOL Group. Три чверті продукції, виробленої Slovnaft, експортується.

Удари по ключових цілях РФ: важлива думка

Україна продовжує розвивати свою ракетну програму і вже успішно випробувала на фронті модернізовану версію крилатої ракети "Нептун", здатну вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів. Про це повідомив секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, на озброєнні є не тільки "довгий" і "короткий" варіанти ракети - існують й інші модифікації, про які поки що не повідомляється публічно. Це стане важливим фактором стримування РФ, вважає нардеп.

Удари по нафтопроводу Дружба - новини за темою

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер існування Дружби залежить від позиції офіційного Будапешта. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українського лідера в погрозах.

Як повідомляв Главред, раніше супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу Дружба на території виробничо-диспетчерської станції Унеча в Брянській області.

Раніше повідомлялося про те, що дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що призвело до зупинки постачань нафти до Угорщини і різкої реакції угорського міністра.

Що таке нафтопровід Дружба?

Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР.

Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.

З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

