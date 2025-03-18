'Це стане фактором стримування РФ': що відомо про далекобійні ракети Нептун

Що відомо:
- Україна вдосконалила ракети "Нептун"
- Ракети "Нептун" стануть фактором стримування РФ
- Ракети "Нептун" можуть летіти понад 1000 км
Україна вдосконалює ракетну програму і вже перевірила ефективність на полі бою "крилатого Нептуна". Він може знищувати цілі на відстані понад 1000 км. Про це заявив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє РБК-Україна.
"Це хороша новина. Це хороша ракета, я її сам бачив. Вона має великі перспективи", - сказав Костенко.відео дня
Він також додав, що існує ще кілька варіацій ракети "Нептун": "довгий Нептун" і "короткий Нептун" - не єдині.
"Цей засіб тепер виробляють у різних варіаціях - як протикорабельних, так і наземних, які завдають шкоди ворогу", - додав він.
Наразі Україна працює над масштабуванням виробництва і планує зробити ці ракети фактором стримування РФ.
"Довгий Нептун" у війні РФ проти України - новини за темою
Як писав Главред, міністр оборони Рустем Умеров у листопаді минулого року говорив, що Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони. Він розповів про посилення виробництва вітчизняних ракет і виготовлення перших 100 одиниць у 2024 році.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про успішне бойове застосування ракети "Довгий Нептун" на тисячу кілометрів.
Журналісти Forbes вважають, що новою ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе 14 березня. Об'єкт розташований приблизно за 480 км від лінії фронту. Удар по заводу - лише один з епізодів у серії атак України на російські нафтові об'єкти, які у 2024 році були змушені знизити видобуток на 10%.
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