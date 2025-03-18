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"Це стане фактором стримування РФ": що відомо про далекобійні ракети Нептун

Ангеліна Підвисоцька
18 березня 2025, 01:12
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Вдосконалені ракети "Нептун" можуть знищувати цілі на відстані понад 1000 км.
Нептун
Україна вдосконалила ракети Нептун / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що відомо:

  • Україна вдосконалила ракети "Нептун"
  • Ракети "Нептун" стануть фактором стримування РФ
  • Ракети "Нептун" можуть летіти понад 1000 км

Україна вдосконалює ракетну програму і вже перевірила ефективність на полі бою "крилатого Нептуна". Він може знищувати цілі на відстані понад 1000 км. Про це заявив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє РБК-Україна.

"Це хороша новина. Це хороша ракета, я її сам бачив. Вона має великі перспективи", - сказав Костенко.

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Він також додав, що існує ще кілька варіацій ракети "Нептун": "довгий Нептун" і "короткий Нептун" - не єдині.

"Цей засіб тепер виробляють у різних варіаціях - як протикорабельних, так і наземних, які завдають шкоди ворогу", - додав він.

Наразі Україна працює над масштабуванням виробництва і планує зробити ці ракети фактором стримування РФ.

"Довгий Нептун" у війні РФ проти України - новини за темою

Як писав Главред, міністр оборони Рустем Умеров у листопаді минулого року говорив, що Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони. Він розповів про посилення виробництва вітчизняних ракет і виготовлення перших 100 одиниць у 2024 році.

'Це стане фактором стримування РФ': що відомо про далекобійні ракети Нептун
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про успішне бойове застосування ракети "Довгий Нептун" на тисячу кілометрів.

Журналісти Forbes вважають, що новою ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе 14 березня. Об'єкт розташований приблизно за 480 км від лінії фронту. Удар по заводу - лише один з епізодів у серії атак України на російські нафтові об'єкти, які у 2024 році були змушені знизити видобуток на 10%.

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війна в Україні ракета крилаті ракети вторгнення Росії Нептун Роман Костенко
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