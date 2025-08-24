В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

У Будапешті закликали Зеленського перестати "погрожувати Угорщині".

Зеленський у Києві заявив, що майбутнє "Дружби" залежить від позиції Угорщини

Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах у День Незалежності

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції офіційного Будапешта. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українського лідера у погрозах.

Сійярто написав у мережі X, що Зеленський нібито використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині.

"Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України… Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку — це атака на суверенітет", — пише Сійярто.

Він закликав українського лідера "припинити погрожувати Угорщині" та припинити "безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку".

Як атаки на нафтопровід "Дружба" позначаться на Росії

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у коментарі для Главреду зазначив, що удари по нафтопроводу не стануть критичними для Росії з точки зору отримання доходів. Адже російський експорт нафти зараз — це вже не та ситуація, що на початку 2000-х, коли система "Дружба" була основним експортним каналом, але все одно буде відчутно.

"У будь-якому випадку це для Росії дуже чутливо. Але щоб стало по-справжньому критично — потрібно було б рознести в пух і прах їхні головні експортні термінали: у Приморську, в Усть-Лузі та Новоросійську. От тоді був би справжній "гаплик", - сказав Гончар.

Атаки на нафтопровід "Дружба" - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 серпня супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області.

18 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові також вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Пізніше дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку постачання нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

