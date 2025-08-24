Рус
В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

Маріна Фурман
24 серпня 2025, 22:09
У Будапешті закликали Зеленського перестати "погрожувати Угорщині".
Зеленский, Сийярто
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Зеленський у Києві заявив, що майбутнє "Дружби" залежить від позиції Угорщини
  • Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах у День Незалежності

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції офіційного Будапешта. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українського лідера у погрозах.

Сійярто написав у мережі X, що Зеленський нібито використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині.

"Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України… Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку — це атака на суверенітет", — пише Сійярто.

Він закликав українського лідера "припинити погрожувати Угорщині" та припинити "безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку".

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Як атаки на нафтопровід "Дружба" позначаться на Росії

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у коментарі для Главреду зазначив, що удари по нафтопроводу не стануть критичними для Росії з точки зору отримання доходів. Адже російський експорт нафти зараз — це вже не та ситуація, що на початку 2000-х, коли система "Дружба" була основним експортним каналом, але все одно буде відчутно.

"У будь-якому випадку це для Росії дуже чутливо. Але щоб стало по-справжньому критично — потрібно було б рознести в пух і прах їхні головні експортні термінали: у Приморську, в Усть-Лузі та Новоросійську. От тоді був би справжній "гаплик", - сказав Гончар.

Атаки на нафтопровід "Дружба" - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 серпня супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області.

18 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові також вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Пізніше дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку постачання нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Про персону: Петер Сіярто

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Угорщина Володимир Зеленський Петер Сійярто нафтопровід "Дружба"
Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

11:18

Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

