Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуацію

В Україні не буде віялових відключень світла - Міненерго / УНІАН

Україні вдасться пройти опалювальний сезон без віялових відключень електроенергії.Ситуація в енергетичній сфері залишається стабільною. У держави є серйозні резерви на випадок морозів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що енергетична система країни стабільно працюватиме навіть у разі значного погіршення погоди.

читайте такожБлекаут на Новий рік: українців попередили про віялові відключення електрики"Що буде, якщо будуть великі морози? Витримає чи ні енергосистема? Хочу запевнити, що ми абсолютно спокійно себе почуваємо з точки зору можливостей нашої енергосистеми", - зазначив міністр.

За його словами, незважаючи на те, що з приходом морозів збільшиться споживання електроенергії, у держави залишається серйозний резерв. Тому віялових відключень світла не заплановано. У грудні можуть бути планові ремонти, проте Міненерго вже звернулося до НКРЕКП з проханням мінімізувати такі роботи.

"Жодних віялових відключень не відбувається і не планується. З приводу ремонтів, які заплановані, питання полягає у тому, що є плановість таких ремонтів... Є планові ремонти на грудень, ми звернулися до НКРЕКП, щоб вони вжили певних заходів, щоб мінімізувати планові ремонти", - підкреслив Герман Галущенко.

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Віялові відключення світла в Україні

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в листопаді заявляв, що через дефіцит вугілля і газу Україна може зіткнутися з віяловими відключеннями електрики, пік яких очікується в січні-лютому. Підприємства за такої ситуації можуть перевести на нічний режим роботи.

Також у листопаді з'явилася дискусія про те, що через зупинку імпорту електроенергії з території Білорусі Україні можуть загрожувати масові віялові відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський виключив віялові відключення електроенергії по країні до кінця опалювального сезону. За його словами, завдяки вугіллю, який постачається кораблями морем, проблему вдасться вирішити.