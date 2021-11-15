Віялових відключень електроенергії в Україні не буде - Зеленський

Володимир Зеленський / president.gov.ua

В Україну прямують сім кораблів з вугіллям, які дозволять повністю закрити потреби енергетиків до кінця року.

Як заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, у разі необхідності в українські порти прийдуть ще судна з цим паливом, що дозволить вирішити проблему з його дефіцитом до кінця опалювального сезону.

"Крім нашого вугілля, буде 7 кораблів, які вже направляються в наші порти і прибудуть найближчим часом", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що вугілля, яке доставляється по морю, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.

За його словами, у разі необхідності, морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.

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Заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.

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