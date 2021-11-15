Віялових відключень електроенергії в Україні не буде - Зеленський

За словами президента, щоб уникнути енергетичної кризи, держава виконує певні кроки.
В Україну прямують сім кораблів з вугіллям, які дозволять повністю закрити потреби енергетиків до кінця року.
Як заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, у разі необхідності в українські порти прийдуть ще судна з цим паливом, що дозволить вирішити проблему з його дефіцитом до кінця опалювального сезону.
"Крім нашого вугілля, буде 7 кораблів, які вже направляються в наші порти і прибудуть найближчим часом", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що вугілля, яке доставляється по морю, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.
За його словами, у разі необхідності, морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.
12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.
Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.
Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.
Читайте також:
- Віялові відключення в 21 столітті: чого варто побоюватися українцям
- Україну накрив гострий дефіцит вугілля і газу: країні загрожують віялові відключення світла
- Українцям загрожує масовий блекаут і народні бунти через віялові відключення-ЗМІ