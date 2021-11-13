Україну накрив гострий дефіцит вугілля і газу: країні загрожують віялові відключення світла

Пік віялових відключень світла очікується в січні-лютому - експерт / УНІАН

Україна може зіткнутися з віяловими відключеннями електрики унаслідок дефіциту вугілля і газу. Безпосередньо газ з Росії купити не можна, вугілля залишилося мало, а щоб його привезти, потрібно 2,5 місяці. Більше половини теплових електростанцій зупинили свою роботу. Країні загрожують віялові відключення світла, пік яких очікується в січні-лютому. Про це заявив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Як повідомляє Фокус, експерт вважає, що віялові відключення електроенергії в Україну є ймовірним сценарієм розвитку подій в умовах, коли країні не вистачає вугілля і газу. Грошей на їх купівлю також нема. Більше половини ТЕС наразі не працюють через відсутність палива.читайте такожВідключатимуть всіх: до чого готуватися українцям через дефіцит вугілля та електроенергії

"Купити газ напряму (У Росії, - ред.) ми не можемо. Вугілля залишилося мало, привезти його логістично складно. На це піде близько 2,5 місяців. Позначається і відсутність грошей на газ і вугілля. "Нафтогаз" збитковий, а ДТЕК частково виділяє кошти на закупівлю вугілля. Більше половини ТЕС стоять через відсутність палива", - зазначив Попенко.

Також він підкреслив, що за такої ситуації низка підприємств у такому випадку можуть перевести на нічний режим. Пік віялових відключень очікується на січень-лютий.

Дефіцит вугілля в Україні

Україна не накопичила достатнього рівня запасів вугілля напередодні старту опалювального сезону. Тому з'являються побоювання, пов'язані з нестачею електроенергії в країні.

Реклама

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на постачання вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.