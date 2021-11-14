Українцям загрожує масовий блекаут і народні бунти через віялові відключення - ЗМІ

Кількість вугілля на складах електростанцій критично низька — в чотири рази нижче норми.
У ряді регіонів і великих міст України dлада заговорила про можливість масових віялових відключень електроенергії.
Причина таких розмов - зупинка імпорту електрики з Білорусі, йдеться в матеріалі ТСН.
У чому причина проблем з електрикою
Зазначається, що головна проблема – це ранкові та вечірні години. Атомні станції не можуть давати то багато електрики, вони працюють рівномірно. Більш гнучкі саме вугільні станції. Підкинув в топку зайву лопату - отримав більше струму. Перестав кидати - менше струму.
Однак кількість вугілля на складах електростанцій в цьому році критично низька — в чотири рази нижче прийнятої норми. Тому деякі мери міст та голови ОТГ і заговорили про віялові відключення.
До чого готуватися
Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус зізнається, що ситуація дійсно "складна".
Саме тому у владі з'являються абсолютно нестандартні варіанти вирішення можливої енергетичної кризи. Наприклад, взяти і занурити все на ризиковано атомку, тому що тоді немає аварійного запасу. Є варіант використовувати газ замість вугілля. Це хоч дорого, але точно дешевше народних бунтів через віялові відключення.
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Раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.
12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.
Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.
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