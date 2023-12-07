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"Зброї буде більше": Україна та США домовились про спільне виробництво ППО і снарядів

Яна Ставська
7 грудня 2023, 20:12
Це фундамент майбутнього ВПК і посилення оборони України на роки вперед, зауважив Єрмак.
'Зброї буде більше': Україна та США домовились про спільне виробництво ППО і снарядів
Україна вироблятиме критично важливі для ЗСУ боєприпаси за підтримки США / Колаж Главреда. Фото: Telegram Андрія Єрмака, 22 окрема механізована бригада

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ, зокрема, засобами ППО і снарядами, повідомив у Telegram керівник ОП Андрій Єрмак.

У Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні, зазначив він.

"Дуже важливий успіх - на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними", - йдеться у Telegram Єрмака.

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Згідно з домовленостями, в Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.

Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів, метою яких є вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів, пояснив Єрмак.

"Зброї буде більше! Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Українська зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору", - зазначив, своєю чергою, міністр оборони Рустем Умєров.

Україні критично бракує озброєння

Напередодні у США визнали брак коштів на фінансування допомоги Україні. Зокрема, як писав Financial Times, директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила, що кошти вичерпаються вже до кінця 2023 року. І це, за її словами, зробить неможливим подальший опір ЗСУ російським загарбникам.

Дипломат Валерій Чалий, своєю чергою, зауважив, що у такому разі "ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї".

Про те, що конгресмени США ніяк не можуть узгодити свою позицію щодо подальшої підтримки України й українського війська, Главред писав неодноразово. Наприклад - що США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року.

Все це відбувається на тлі підвищення активності боїв на усіх напрямках фронту та збільшення чисельності російських військ. Як влучно зазначив представник Радбезу США Джон Кірбі, "Путін буквально розкидається людським м’ясом". Також це свідчить про намір Росії продовжувати війну і врешті досягти своїх цілей з окупації території України.

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новини США військова допомога Андрій Єрмак Рустем Умеров
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