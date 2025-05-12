"Збитки - мінус мільйон": у яких регіонах нічні заморозки погубили врожай

Через холодну погоду овочі та фрукти цього року будуть дуже дорогими.

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Українські фермери намагаються врятувати врожай / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Які рослини постраждали від заморозків

Як аграрії намагаються врятувати врожай

Похолодання в травні сильно нашкодило українським фермерам. Нічні заморозки призвели до того, що аграрії вже втратили врожай деяких овочів. Тим часом негода не відступає: на 12 травня синоптики прогнозували штормове попередження і мороз у низці областей. Детальніше читайте в матеріалі: "Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг.

Які овочі та фрукти постраждали через весняне похолодання

Фермер із Вінницької області оприлюднив у соцмережі Tik Tok відео, де показав втрачений урожай капусти. За його словами, вимерзло близько двох гектарів овоча.

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"Хоча передавали +1, вся капуста вимерзла. [Збитки] - мінус мільйон. Вимерзло в районі двох гектарів. Ось такі заробітки. 2025 рік", - сказав аграрій.

У коментарях користувачі написали, що на Полтавщині замерзла капуста, виноград, полуниця, троянди та редис. На Житомирщині вимерзла малина.

Деякі фермери намагаються врятувати рослини від холоду. Зокрема, фермер з Івано-Франківської області запалив вогонь просто між рядами винограду, бо температура повітря впала до нуля.

На іншому відео фермер на Закарпатті намагається врятувати полуницю. На тракторі він возив між рядами підпалену тракторну шину.

Фермери, які вирощують картоплю, вкривають поле агроволокном.

Фермери накривають поле картоплі агроволокном / скріншот

Варто зазначити, що українці переживають, що через заморозки овочі та фрукти цього року будуть дуже дорогими.

Як писав Главред, у квітні Україну кілька разів накривали заморозки. Несподіване похолодання вдарило по квітучих деревах. Особливо серйозно постраждав абрикос. З персиками ситуація більш-менш нормальна. Однак влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25%, ніж торік.

Тим часом фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур. У соцмережах фермери публікують кадри знищених морозом рослин.

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