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"Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2025, 20:31
732
Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -1 градуса.
погода
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 травня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • У яких областях будуть дощі, сніг та заморозки

Погода в Україні 12 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, Житомирській та Вінницькій областях будуть сильні заморозки - 3 градуси морозу. Синоптики оголосили штормове попередження - І та ІІ рівні небезпечності.

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погода 12 мая
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями холод нікуди не дінеться. Суттєвих зсувів у бік відчутного потепління поки не видно. Очікується, що холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня. Також очікуються дощі.

"Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях - дощ не йтиме ж цілодобово. Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля. Але ті ж таки прояснення можуть бути небезпечними вночі, коли повітря вихолоджуватимуться, не прикрите хмарами, ймовірно до заморозків на ґрунті", - зазначила вона.

Діденко додала, що потепління очікується з 20-го травня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 12 травня

В Україні 12 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 12 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+18 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+12 градусів.

погода 12 травня
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: meteoprog

Погода 12 травня у Києві

У Києві 12 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через заморозки синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності

погода
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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