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Ринок суттєво затрясе: ціни на улюблений продукт українців можуть "злетіти"

Юрій Берендій
11 травня 2025, 17:31
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В Україні зберігається стабільність цін на молоко, однак подальша ціна залежатиме від обсягів експорту та рішення Єврокомісії щодо торговельних преференцій.
Ринок суттєво затрясе: ціни на улюблений продукт українців можуть 'злетіти'
Ціни на улюблений продукт українців можуть "злетіти" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними
  • Можливе скасування автономних торговельних заходів з боку ЄС може негативно вплинути на ціни

На початку травня в Україні відзначається відносна стабільність цін на молочну сировину, що пов’язано з пожвавленням попиту на вітчизняну молочну продукцію за кордоном. Водночас, через зниження внутрішнього попиту, подальше зростання закупівельних цін буде залежати від темпів розширення експорту в найближчий період. Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Станом на 5 травня середня закупівельна ціна молока екстраґатунку становила 16,12 грн/кг без ПДВ, що на 3 копійки нижче, ніж місяць тому. Ціновий діапазон у господарствах залишився стабільним – від 15,50 до 16,50 грн/кг.

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Молоко вищого ґатунку коштувало в середньому 15,93 грн/кг без ПДВ, що на 2 копійки менше. Ціни коливалися в межах 15,30–16,20 грн/кг і також не змінилися.

Молоко першого ґатунку зберегло середню ціну на рівні 15,60 грн/кг. Мінімальна ціна – 15,00 грн/кг, максимальна – 15,80 грн/кг. Діапазон залишився незмінним.

У підсумку, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 15,97 грн/кг без ПДВ, що на 3 копійки менше, ніж у попередній період.

Експерт Георгій Кухалейшвілі зазначає, що дефіциту молочної сировини на початку травня не було, пропозиція залишалася високою, тоді як попит на готову продукцію – низьким.

"Зміни балансу відбулися на ринку готової молочної продукції на тлі збільшення обсягів експорту. Запаси біржових товарів на складах скоротилися і це вплинуло на певну стабілізацію цін на молоко-сировину, які майже не змінилися порівняно з результатами моніторингу, який проводився на початку квітня 2025 року. Покращилася рентабельність виробництва молочних продуктів з молока вищого ґатунку", - зазначив він.

Експерт підкреслює, що зростання закупівельних цін на молоко може стримувати заплановане на червень скасування Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) для української молочної продукції. Від 2022 року ці заходи дозволяли безмитне і безквотне постачання українських молочних товарів до ЄС.

Асоціація виробників молока разом зі Спілкою молочних підприємств України закликали Єврокомісію продовжити АТЗ і після 5 червня 2025 року. Збереження цих преференцій важливе для стабільності молочної галузі України та її подальшої інтеграції до європейського ринку.

У разі скасування АТЗ, невивезена продукція накопичуватиметься на складах, що тиснутиме на закупівельні ціни в бік зниження. Якщо ж заходи буде продовжено, уже в другій половині червня можливе підвищення цін на молоко-сировину, оскільки ситуація на світових біржових ринках сприяє українському експорту. За рік зросли ціни на сухе незбиране молоко (+30,6%), знежирене молоко (+10,9%), вершкове масло (+20,2%) та сир Чеддер (+29,6%).

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий з початку року рівень інфляції — споживчі ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Цього тижня в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки місцевого виробництва. Причиною стали несприятливі погодні умови та обмежена кількість пропозицій на ринку, зазначають аналітики EastFruit.

Водночас останні тижні в країні спостерігається зниження вартості тепличних овочів, зокрема популярного "салатного набору". Така динаміка пояснюється сезонним фактором, зростанням поставок від українських виробників та стабільним імпортом.

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Що таке Асоціація виробників молока?

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

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