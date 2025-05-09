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Стрибок цін на 25%: через заморозки в Україні подорожчає популярний фрукт

Анна Ярославська
9 травня 2025, 10:04
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Через весняне похолодання склалася "дуже важка ситуація" з абрикосами.
Ціни на продукти, абрикос
Абрикоси можуть значно подорожчати цього літа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які фруктові дерева постраждали через заморозки
  • Що буде з цінами на фрукти

У квітні Україну кілька разів накривали заморозки. Несподіване похолодання вдарило по квітучих деревах. Особливо серйозно постраждав абрикос. З персиками ситуація більш-менш нормальна. Однак влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25%, ніж торік.

Голова Укрсадвінпрому Володимир Печко розповів УНН, що через заморозки склалася "дуже важка ситуація" з абрикосами.

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"Тому що це в принципі ризикова культура, і не перший рік абрикос страждає. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикосів, але велика ймовірність того, що в супермаркетах не буде українських", - вважає Печко.

Що буде з урожаєм персиків

Персикові дерева постраждали, але ситуація більш-менш нормальна.

"Тобто десь 15-20% (постраждало через заморозки, - ред.), у різних регіонах варіюється в таких межах. Але це не глобально", - сказав голова Укрсадвінпрому.

Економічний експерт Олег Пендзин спрогнозував, на скільки можуть зрости ціни на персики та абрикоси влітку.

"Рік на рік не припадає, залежно від того, скільки коштуватиме імпорт. У нас балансуючий імпорт по персиках і абрикосах. Також залежить від того, який буде курс долара, тому що імпорт від долара залежить", - сказав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи будуть на прилавках черешні, яблука та лохина

Із черешнею ситуація більш-менш стабільна, адже через заморозки могла постраждати лише рання черешня, а пізня ще не цвіте.

"Цього року також є питання щодо яблука. На цвітіння вплинули заморозки, урожай знищено на деяких підприємствах", - заявив Печко.

Водночас заморозки пошкодили врожай лохини. У Черкаській області та на півночі країни постраждали 60% і 85% насаджень.

"Але загалом лохина буде, тому що на Закарпатті постраждали ранні сорти - десь до 20%, пізні сорти - приблизно 40%. Однак Україна велика, і в кожному регіоні є свої насадження, тому загалом це не вплине на ситуацію", - сказав Печко.

Ціни на продукти в Україні - прогнози

Як писав Главред, на полицях українських магазинів уже з'являються перші плоди нового врожаю овочів та фруктів. Ціни на сезонну продукцію будуть поступово знижуватися, але через весняні заморозки може виникнути дефіцит деяких продуктів.

Весняні заморозки завдали значної шкоди сільськогосподарським культурам в Україні. Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур. У соцмережах фермери публікують кадри знищених морозом рослин.

Також повідомлялося, що заморозки зачепили не лише кісточкові фрукти, а й яблуневі та грушеві сади, які зазвичай вважаються більш стійкими до холодів. Крім того, частина врожаю садової суниці зазнала пошкоджень, що може вплинути на врожай ягід у цьому сезоні.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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