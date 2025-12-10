"Усе заперечуємо": Кіркоров уперше розповів, що сталося з його донькою

Путініст Кіркоров знову заговорив про поведінку своєї скандальної доньки.

https://glavred.net/starnews/vse-otricaem-kirkorov-vpervye-rasskazal-chto-sluchilos-s-ego-docheryu-10722821.html Посилання скопійоване

Кіркоров знову розповів про проблеми з донькою / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Коротко:

Що сказав путініст про доньку

Що зараз змінилося

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову заговорив про свою проблемну доньку Аллу-Вікторію.

Як відомо, дівчинка дуже характерна і всіляко проявляє свій підлітковий бунт. Деякі моменти навіть "просочуються" в публічний простір.

відео дня

Алла Вікторія Кіркорова "важка дитина" / Фото Women.ru

Цього разу, як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров повідомив журналістам, що його донька подорослішала.

"Якось ми швидко зав'язали з цим дивним віком, коли все ми заперечуємо, все не приймаємо, нічого не хочемо. "Не хочу вчитися, хочу одружитися". Раптом якось у цьому сезоні все різко в неї змінилося", - зізнався виконавець.

Філіп Кіркоров з донькою-підлітком / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Крім того, за словами Кіркорова, його дочка у свої 14 років демонструє інтелект, властивий дорослій людині. Путініст заявив, що з підлітком уже зараз можна обговорити багато серйозних тем.

"Я дивлюся, просто абсолютно доросла, розуміюча, розумна, розумна, інтелектуальна дівчина, з якою цікаво спілкуватися", - поділився він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що дружина російського співака і композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичну війну в Україні, Юлія Проскурякова, більше не хоче бути просто "дружиною Ніколаєва".

Напередодні стало відомо про те, що номінованого на премію "Греммі" оперного співака Джубіланта Сайкса зарізали у його будинку в Лос-Анджелесі в понеділок, і, за даними поліції, його сина заарештували через убивство.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред