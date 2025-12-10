Коротко:
- Що сказав путініст про доньку
- Що зараз змінилося
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову заговорив про свою проблемну доньку Аллу-Вікторію.
Як відомо, дівчинка дуже характерна і всіляко проявляє свій підлітковий бунт. Деякі моменти навіть "просочуються" в публічний простір.
Цього разу, як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров повідомив журналістам, що його донька подорослішала.
"Якось ми швидко зав'язали з цим дивним віком, коли все ми заперечуємо, все не приймаємо, нічого не хочемо. "Не хочу вчитися, хочу одружитися". Раптом якось у цьому сезоні все різко в неї змінилося", - зізнався виконавець.
Крім того, за словами Кіркорова, його дочка у свої 14 років демонструє інтелект, властивий дорослій людині. Путініст заявив, що з підлітком уже зараз можна обговорити багато серйозних тем.
"Я дивлюся, просто абсолютно доросла, розуміюча, розумна, розумна, інтелектуальна дівчина, з якою цікаво спілкуватися", - поділився він.
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
