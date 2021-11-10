Тарифи на комуналку злетіли: за що українці заплатять більше

В Україні зростають цифри в комунальних квитанціях / УНІАН

В Україні в жовтні 2021 року, в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2020 року – зросли ціни на ряд товарів і послуг.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 18,8% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 47,2% та електроенергії на 26,5%, свідчать дані Державної служби статистики.

При цьому послуги житлово-комунального господарства подорожчали за рік на 32,5%. У вересні за послуги ЖКГ нарахували 11 мільярдів гривень, що на 2,7 мільярда більше, ніж у вересні 2020 року.

При цьому заплатили українці за послуги ЖКГ у вересні нинішнього року 12,2 мільярда гривень, що на 3,1 мільярда більше, ніж у вересні 2020 року.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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