Тарифи на газ злетять: кого в листопаді змусять розщедритися

/ УНІАН

У листопаді в Україні окремі газопостачальні компанії продовжили збільшувати тарифи для населення.

Нові ціни виявилися вищими за тарифи, які діяли в жовтні.

При цьому місячні тарифи на газ в листопаді збільшилися у постачальників газу для побутових споживачів, в той же час річні тарифи в рази менше.

Звернемо увагу, що ряд газопостачальних компаній підвищив тарифи, які переступили позначку в 35 гривень за кубометр.

Компанія Svitlogas в листопаді пропонує населенню природний газ за ціною 38,10 гривень за кубометр "блакитного палива".

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Компанія Gas Trading зафіксувала листопадову ціну на природний газ у тарифі Місячний у розмірі 36,50 гривень за кубометр.

У свою чергу компанія Хмельницькенергозбут (місто Хмельницький) зробила комерційну пропозицію споживачам за ціною природного газу в листопаді в розмірі 35,5 гривень за кубометр.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.