Тарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопад

В Україні змінять ціни на газ у листопаді / Фото pixabay.com

В Україні триває зростання тарифів на газ для населення. Нові ціни оприлюднив ряд газопостачальних компаній.

Місячні тарифи на газ у листопаді збільшилися у постачальників газу для побутових споживачів.

При цьому у деяких газопостачальних компаній після зростання тарифи майже досягли 40 гривень за кубометр газу.

Відзначимо, що однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 38,35 гривень (термін дії - листопад-грудень, у жовтні тариф становив 30,06 Гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

При цьому в компанії Кременчукгаз-Трейдинг діє тариф у розмірі 28 грн за кубометр газу.

Реклама

Оператор Асканія Енерджі зберіг жовтневий тариф і в листопаді пропонує кубометр газу за ціною 19,95 гривень.

У той же час ряд компаній пропонують газ за значно нижчими цінами. Галнафтогаз зберіг місячний тариф на листопад на рівні 7,99 гривень за кубометр. Місячний тариф YASNO в Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 8,46 гривень за кубометр.

Місячний тариф ДК Нафтогаз України становить 7,96 гривень за кубометр.

читайте такожСуми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за доставку газу

Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.