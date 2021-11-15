Тарифи на електроенергію в Україні різко злетять

Тарифи в Україні / УНІАН

Ціни на електроенергію в Україні щорічно будуть підніматися на 20-25%, як відзначають в Національному банку України, це необхідність привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

Повідомляється, що перше таке підвищення відбудеться вже після закінчення поточного опалювального сезону.

Згідно з прогнозом Нацбанку, через 4 роки електрика в Україні подорожчає, щонайменше, в 2 рази. Очікується, що в 2025-му доведеться платити 3,00-3,51 грн за кВт/год для споживають менше 250 кВт/год на місяць, і 3,48-4,09 грн за кВт/год для споживають більше.

До 30 квітня 2022 року Кабінет Міністрів зафіксував ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт/год, але це тільки для тих, хто споживає менше 250 кВт/год.

Для тих же, хто перевищує цю "норму", електрика коштує дорожче. Вони платять по 1,68 грн за кВт/год.

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Після цього терміну ціни підуть вгору.

Скільки коштуватиме електроенергія в Україні:

на кінець 2022 року - 1,73 - 1,80 грн для споживаючих менше 250 кВт / год на місяць, і 2,02-2,10 грн для споживаючих більше;

на кінець 2023 року-2,08-2,25 грн для споживаючих менше 250 кВт/год на місяць, і 2,42-2,62 грн для споживаючих більше;

на кінець 2024 року-2,50-2,81 грн для споживаючих менше 250 кВт/год на місяць, і 2,90-3,27 грн для споживаючих більше.

За словами глави Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, в 2022 році подорожчає не тільки електрика.

Зростуть практично всі комунальні тарифи:

на електроенергію для приватних споживачів - на 20-45%;

на електроенергію для бізнесу - на 50-70%;

на тепло і гарячу воду - на 50-70%;

на послуги водоканалів – на 20-25%;

на послуги ЖЕКів - до 10%;

газ для індивідуальних домогосподарств – на 15-20% (до 9 грн за 1 куб);

газ для ТКЕ - на 30-50% (до 8,5 грн за 1 куб);

розподіл газу - на 40-60%.

Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

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