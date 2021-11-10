В Україні злетить тариф на передачу електроенергії: коли та на скільки

В Україні підвищили тариф на передачу електроенергії / Wikipedia

У середу, 10 листопада, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

В постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищення тарифу на 19,8%.

Новий тариф почне діяти в 2022 році. Тариф на передачу електроенергії зросте до 352,28 грн за МВт-год (без ПДВ).

Крім того, НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії на 58% - з 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-год (без ПДВ).

Надалі постанова повинна пройти громадське обговорення перед тим, як буде остаточно затверджена.

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Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.

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