Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерів

В Україні подорожчають послуги Інтернет-провайдерів / УНІАН

В Україні прогнозується нове підвищення тарифів. Цього разу очікується подорожчання послуг інтерент-провайдерів.

За словами голови правління Інтернет асоціації України Олександра Савчука, ймовірне зростання тарифів пов'язане з введенням мита на імпорт кабельної продукції для прокладки телеком-мереж, передає inau.ua.

В Інау не виключили, що ситуація, що складається, призведе до дефіциту, а також підвищення цін на послуги.

Крім того, прогнозується погіршення якості продукції, оскільки в будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю досягає 90%.

"Українські виробники не можуть задовольнити на 100% попиту. Також слід зазначити, що мито накладається на 100% кабельної продукції, а українські виробники не виробляють 100% - є такі види, які не виробляються в Україні. Це призведе до подорожчання на ринку і для споживачів в кінцевому підсумку", — говорить Савчук.

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Голова Комітету Інау Максим Тульєв додав, що в разі впровадження мита додаткова вартість буде перекладена на плечі користувачів.

"Ближче до Нового року слід очікувати зростання інтернет-тарифів приблизно на 20%", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

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