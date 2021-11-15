УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерів

15 листопада 2021, 14:58

У разі впровадження мита додаткова вартість буде перекладена на плечі користувачів.

Інтернет
В Україні подорожчають послуги Інтернет-провайдерів / УНІАН

В Україні прогнозується нове підвищення тарифів. Цього разу очікується подорожчання послуг інтерент-провайдерів.

За словами голови правління Інтернет асоціації України Олександра Савчука, ймовірне зростання тарифів пов'язане з введенням мита на імпорт кабельної продукції для прокладки телеком-мереж, передає inau.ua.

В Інау не виключили, що ситуація, що складається, призведе до дефіциту, а також підвищення цін на послуги.

Крім того, прогнозується погіршення якості продукції, оскільки в будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю досягає 90%.

"Українські виробники не можуть задовольнити на 100% попиту. Також слід зазначити, що мито накладається на 100% кабельної продукції, а українські виробники не виробляють 100% - є такі види, які не виробляються в Україні. Це призведе до подорожчання на ринку і для споживачів в кінцевому підсумку", — говорить Савчук.

Реклама

Голова Комітету Інау Максим Тульєв додав, що в разі впровадження мита додаткова вартість буде перекладена на плечі користувачів.

"Ближче до Нового року слід очікувати зростання інтернет-тарифів приблизно на 20%", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

Читайте ще:

viber
тариф провайдер підвищення тарифів нові тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли пуховики божественної краси, які зігріють у тріскучий морозУ моду на зиму 2022 увійшли пуховики божественної краси, які зігріють у тріскучий мороз Прикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіГороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозі Україна закипає, і є від чогоУкраїна закипає, і є від чого Путін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у ЄвропіПутін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у Європі
16:31

Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК

16:07

Якщо між Заходом і РФ вибухне війна, Москва може відрізати країни Балтії від НАТО - генерал СШАВідео

15:56

Тарифи на електроенергію в Україні різко злетятьВідео

15:54

УЗ оновлюється у рамках програми Зеленського: у 2022 році компанія збудує 50 вагонів-зерновозів

15:46

"Вставай, Донбас": львівський студент постить радянські прапори та називає націоналістів "тваринами"Відео

Реклама
15:38

У МОЗ заспокоїли: в Україні немає підтверджених випадків смертей через COVID-вакцинаціюВідео

15:28

Відомому рок-музиканту вистрілили в обличчя в Москві

15:28

Любовний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: несприятливі дні для весілля або удача в коханніВідео

15:23

Від ПЦР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі

15:12

В Україні незабаром подорожчає хліб, а його якість погіршитьсяВідео

14:58

Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерівВідео

14:50

Атака мігрантів на кордони України і вторгнення РФ: в НАТО попередили Київ про небезпечний сценарійВідео

14:44

В Україні напередодні новорічних свят злетять ціни на найпопулярніший фруктВідео

14:41

За яких умов в Україні забирають субсидію: чиновники дали відповідь

14:34

Смачний рулет на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

14:31

Денис Казанський. Брехня Путіна, якій вже ніхто не віритьВідеоблоги

14:27

Зв'язали та заклеїли рот: на Полтавщині вихователі знущалися з дитини в дитсадку

14:25

Світлана Лобода в бікіні засвітила свою "робочу сторону"

14:20

Батьком майбутньої дитини 11-річної дівчинки на Закарпатті виявився 46-річний чоловік

14:13

"Бравіссімо": український коментатор емоційно відреагував на автогол Росії в матчі з ХорватієюВідео

Реклама
14:07

Лікар розповів, чи можна зміцнити імунітет сном і харчуванням

14:07

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

13:59

Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуВідео

13:54

Кремль планує розширити агресію: генерал США пояснив, як дати відсіч РФВідео

13:47

На кордоні Польщі та Білорусі чути стрілянину: Варшава заявила про провокації МінськаВідео

13:28

"З днем народження, кума" в прозі і своїми словами, прикольні картинки до свята

13:18

На Заході спецслужби попередили про "високу ймовірність" вторгнення РФ в Україну - Financial TimesВідео

13:00

Гороскоп на завтра 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниВідео

12:59

Літаками на Німеччину: Лукашенко розповів, як "вирішує" проблему з мігрантами на кордоніВідео

12:58

Прем’єра на 1+1: сьогодні глядачі побачать перші серії комедійного детективу Джек & ЛондонВідео

12:57

Як врятуватися від небезпечного штаму Дельта: Комаровський дав просту порадуВідео

12:54

"Далі нам відступати нікуди": Лукашенко вибухнув погрозами на адресу ЄС через санкції щодо мігрантівВідео

12:43

Вдарять морози до -11°: Україну накриє різке похолодання зі снігомВідео

12:31

"Танцювала в одних мотузочках": лікар із Запоріжжя на ТБ виконала відвертий танець на пілоніВідео

12:13

Зламані огорожі, тиснява та водомети: мігранти почали штурм польсько-білоруського кордонуВідео

11:59

Фронтмен Maneskin Даміано Давид в шкіряних трусах і панчохах в сітку вийшов на червону доріжку

11:58

Атака нелегалів: в ЄС дали зелене світло новим санкціям проти режиму ЛукашенкаВідео

11:48

Загорівся та впав з чотириметрової висоти: в Одесі рятують хлопця, який хотів ефектне фотоВідео

11:47

Місячне затемнення 19 листопада: астролог розповів, який ритуал на удачу слід провестиВідео

11:46

Українці самі фіксуватимуть порушення ПДР на дорогах: у МВС розкрили деталіВідео

Реклама
11:46

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

11:44

Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядФото

11:43

Україна проходить пік COVID-19, але вірус ще не переможено: Ляшко закликав збільшити темпи вакцинаціїВідео

11:28

Птахофабрики закриваються, яйця продають по 45-50 гривень: експерти пояснили чому дико зростають ціни

11:21

У Луцьку п'яний водій збив на смерть священника, якого відлучили від церкви

11:20

Психічні відхилення кремлівських маразматів явно вийшли за межіПогляд

11:17

Київ та чотири області "потонуть" у снігу: синоптики назвали дату похолодання

11:12

Гола та мокра Зарицька показала гарячі результати свого схуднення

11:06

Найсмачніша і швидка закуска: піца за 10 хвилинВідео

10:58

Підвищення пенсій у 2021 році: у Мінсоцполітики розповіли, кому чекати надбавкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти