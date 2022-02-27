SWIFT готується вжити заходів проти Росії, що затверджені країнами Заходу - Reuters

РФ відключать від SWIFT / Reuters

Міжнародна міжбанківська система SWIFT готується вжити заходів, що затверджені країнами Заходу проти російських банків.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву SWIFT.

"Ми взаємодіємо з європейською владою з метою отримання докладної інформації про організації, що піддадуться новим заходам, і готуємося виконати їх після правового припису", - йдеться в заяві.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодились відключити країну-агресора від SWIFT Італія та Велика Британія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

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Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально найближчими днями.

SWIFT Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), вимовляється як СВІФТ) - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, передає Вікіпедія. Дана система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій та надійній формі.

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