За першу добу війни проти України РФ втратила більше військових, ніж за 8 років війни в Сирії - ЗМІ

Іноземні ЗМІ дивуються нашим збройним силам.
Від початку вторгнення в Україну Росія втратила більше військових, ніж за 8 років війни в Сирії.
Такі дані озвучивши британське видання The Economist.
"Протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі і сході. Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур, але за першу добу війни проти України Росія втратила більше військових, ніж за 8 років війни в Сирії", - йдеться в матеріалі.
Тим часом до лав територіальної оборони в Україні записалися майже 40 тисяч осіб.
читайте такожЗСУ люто тримають оборону країни: останні дані"Резервісти Сил Територіальна оборона ЗС України! Честь! Вас вже 37 тисяч!Спасибі за надійне плече!", - передавати Головнокомандувач ЗСУ.
Нагадавши, війська РФ в Чернігівській області на під'їзді до міста зливали пальне для того, щоб не йти на фатальне зіткнення з українськими військами. Бойовий дух противника знижується.
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