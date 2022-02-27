Фінансовий директор Газпрому наклав на себе руки

Газпром / "Прямий"

В Ленінградській області знайдено тіло заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки. Він залишив передсмертну записку.

Про смерть чиновника стало відомо 25 лютого. У поліцію надійшло повідомлення про загибель чоловіка в елітному селищі Ленінське, Ленінградської області. Про це повідомляють рос ЗМІ.

Прибулі на місце події співробітники правоохоронних органів виявили тіло 61 - річного Олександра Тюлякова - заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки. Чоловік повісився в гаражі-прибудові.

До призначення в ЄРЦ Олександр Тюляков з березня 2014 року працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та Управління персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" - 100-відсоткової дочки Газпрому, яка займалася експортом і транспортуванням палива в дев'ять регіонів Росії.

У Газпромі не прокоментували ситуацію.

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Місяць тому в селищі Ленінське також був виявлений мертвим 60-річний керівник транспортної служби "Газпром Інвесту" Леонід Шульман.

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