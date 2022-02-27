Знищуючи Україну, Путін зруйнує РФ: Захід відключить російські банки від SWIFT

Відключення Росії від SWIFT стане блокадою експорту та імпорту Росії / Reuters

Захід має намір відключити низку російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Такий крок зупинить їх роботу на світовому рівні і заблокує експорт та імпорт Росії по всьому світу. Активи Центрального банку Росії будуть паралізовані, перекази заморозять. Банк не зможе ліквідувати свої активи. У планах також заборона олігархам використовувати свої фінанси на західних ринках. Російський президент Путін йде шляхом знищення України і руйнує свою власну країну. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

У своєму Twitter-акаунті вона написала про те, що західний світ зобов'язується виключити участь низки банків РФ в системі SWIFT. Діяльність фінустанов зупиниться по всьому світу, це заблокує російський імпорт і експорт.

"По-перше, ми зобов'язуємося виключити певну кількість російських банків зі SWIFT. Це зупинить їх діяльність по всьому світу і ефективно заблокує російський експорт та імпорт", - зазначила чиновниця.

За її словами, другий крок - блокада активів Центробанку Росії. Таким чином, вдасться заморозити його транзакції, внаслідок чого він не зможе ліквідувати свої активи.

"По-друге, ми паралізуємо активи Центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції. І це позбавить Центральний банк можливості ліквідувати свої активи", - додала глава Єврокомісії.

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Третім моментом має стати заборона олігархам з Росії використовувати свої гроші в операціях на західних ринках. Путін знищує Україну і руйнує майбутнє своєї країни.

"І, нарешті, ми працюватимемо над тим, щоб заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Путін став на шлях знищення України. Але те, що він також робить, по суті, руйнує майбутнє його власної країни", - підкреслила Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, в суботу, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що владі вдалося умовити всі країни Європи погодитися з відключенням Росії від міжбанківської платіжної системи SWIFT.