Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцям

Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною.
Кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже з середи - в "Дії".
Також уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги на залізничних станціях і вокзалах.
Президент нагадав, що триває збір заяв через "Дію" з приводу зруйнованого або пошкодженого житла. Необхідно в обов'язковому порядку подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або пошкоджене житло.
Робота для переселенців
Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі "Дія".
Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.
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