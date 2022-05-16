У Приватбанку повідомили про масштабний збій у роботі Приват24

Спало відомо про нові проблеми в ПриватБанку / УНІАН

Популярний серед українців ПриватБанк повідомив про тимчасові про проблеми зі входом в додаток Приват24.

Про великий технічний збій йдеться в повідомленні прес-служби ПриватБанку в Telegram.

"Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів зі входом в додаток Приват24", - йдеться в повідомленні.

У Приватбанку також спрогнозували терміни вирішення виниклої проблеми.

"Фахівці працюють над усуненням збою, протягом години налагодимо", - додали в прес-службі Приватбанку.

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Нагадаємо, раніше збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.

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