ПриватБанк не працює: стало відомо про масштабний збій

Про терміни закінчення технічних робіт у ПриватБанку поки не повідомляється.
У четвер, 12 травня, стало відомо про те, що сервіси одного з провідних банків країни ПриватБанку виявилися недоступні по всій Україні.
Недоступність сервісів пояснюється регламентними роботами з безпеки. Про це багато клієнтів фінансової установи дізналися після того, як не змогли здійснити транзакції.
При цьому користувачам видає повідомлення про те, що банк проводить технічні роботи.
Що відомо про збій в роботі ПриватБанку
Як розповів Стране прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, у віддалених сервісах Приват24 (мобільний додаток і система інтернет-банкінгу) виник технічний збій.
"Є труднощі з авторизацією при вході. Розраховуємо усунути неполадки протягом найближчої години. У той же час наш процесинг працює, а значить в торговельній мережі картами ПриватБанку можна розраховуватися в звичному режимі", — пояснив він.
Нагадаємо, раніше збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.
Читайте ще:
- Приват "ляже": клієнтам порадили запасатися готівкою
- "Куди поділася безпека банку?": з карт Приватбанку таємниче зникають гроші
- ПриватБанку вдалося відновити роботу після хакерської атаки