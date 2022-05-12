ПриватБанк не працює: стало відомо про масштабний збій

У роботі ПриватБанку стався збій / privatblog.com.ua

У четвер, 12 травня, стало відомо про те, що сервіси одного з провідних банків країни ПриватБанку виявилися недоступні по всій Україні.

Недоступність сервісів пояснюється регламентними роботами з безпеки. Про це багато клієнтів фінансової установи дізналися після того, як не змогли здійснити транзакції.

При цьому користувачам видає повідомлення про те, що банк проводить технічні роботи.

Що відомо про збій в роботі ПриватБанку

Як розповів Стране прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, у віддалених сервісах Приват24 (мобільний додаток і система інтернет-банкінгу) виник технічний збій.

"Є труднощі з авторизацією при вході. Розраховуємо усунути неполадки протягом найближчої години. У той же час наш процесинг працює, а значить в торговельній мережі картами ПриватБанку можна розраховуватися в звичному режимі", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.

Читайте ще: