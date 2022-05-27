Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

ПриватБанк, Ощадбанк / ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні з 1 червня більшість банків скасовує кредитні канікули і повертає старі відсотки виплат за кредитними картками. Про це повідомляє портал "Оглядач".

ПриватБанк

"Приват" повертає частину програм (наприклад, "Оплату частинами"), однак при цьому скасовує кредитні канікули. Це означає, якщо клієнт вже пройшов через пільговий період, то для нього з'являється зобов'язання щомісяця вносити платіж по кредиту. А для того, щоб стимулювати клієнтів вносити платежі, для тих, хто буде вносити як мінімум 5% заборгованості на місяць, залишать пільгову ставку.

"Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості. В іншому випадку відсотки будуть нараховуватися за стандартними ставками 3,4% (для карт "Універсальна голд") і 3,5% (для карт "Універсальна"). Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 діятимуть також для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Росії", – зазначили представники банку.

Монобанк

Для клієнтів цього банку з'явилася можливість збільшити свій кредитний ліміт. Правда, для цього доведеться погодитися на підвищення ставки ‒ з 1,6 до 3,1%. Раніше в Монобанку вже говорили про те, що знижена процентна ставка не дозволяє повноцінно розвивати або навіть утримувати рівень кредитування. Тобто ті клієнти, які не бажають серйозно переплачувати, зможуть користуватися старим невеликим лімітом, а ті українці, які готові платити більше, отримають додаткові кредитні кошти.

Ощадбанк

У цій фінансовій установі також прийняли рішення скасувати кредитні канікули з 1 червня. "Кредитні канікули для фізосіб діють до 31.05.22, у разі продовження банк обов'язково повідомить про це", – розповіли представники банку.

Також у всіх вищевказаних фінансових установах кажуть, що для тих клієнтів, які не можуть платити за рахунками, буде запропонована Індивідуальна реструктуризація.

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Нагадаємо, раніше Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу,

Також наголошується, що пакет, схвалений Радою, складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн доларів.

Крім того, в нього включена мобілізація безоплатного фінансування в розмірі 134 млн доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 млн доларів.

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