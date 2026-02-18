Стрибок цін на пальне: відомо, коли АЗС змінять вартість бензину та дизеля

Експерт говорить, що ціни можуть піднятись після стабілізації погоди.

Подорожчання пального в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В Україні зростуть ціни на бензин та дизель

Це станеться, коли температура триматиметься вище 0°C

Але зростання світових цін на нафту не вплине на вартість пального

Вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

За його словами, зараз мережі найбільше заробляють на продажі арктичного дизелю, який витримує сильні морози. Коли він зникне з продажу, їм потрібно буде компенсувати втрати від цього джерела доходу.

"Якщо раніше між преміальним та звичайним дизелем була різниця у 2-3 гривні, то зараз до 10 гривень. Поки зима триває, мережі не будуть відмовлятися від арктичного дизелю, який продається по 75 гривень за літр, а купується за 55. Коли дорогий арктичний дизель зникне, то це, звичайно, вдарить по маржинальності. Тому після стабілізації погоди, гривню до ціни (бензину та дизелю, - ред.) вони можуть додати", - каже експерт.

Він зауважив, що зростання світових цін на нафту поки не вплине на вартість пального на АЗС.

Льоушкін також додав, що вартість газу для авто, за прогнозом, з підвищенням температури буде коливатися у межах 50 копійок за літр.

Однак, на його думку, з настанням весни АЗС розпочнуть боротися за клієнтів за рахунок акційних пропозицій.

Чому ростуть ціни на АЗС

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн раніше заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

За його словами, оптова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні за літр, аналогічну динаміку показує і дизельне паливо.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, Дмитро Льоушкін раніше говорив, що нові партії пального дорожчі за попередні через додаткову націнку постачальників. Також через морози зросла закупівля більш дорого дизельного палива з "арктичними" присадками.

Крім того, з 1 січня 2026 року набули чинності нові акцизи на пальне. В НБУ вважають, що вони спровокують зростання вартості пального не лише у 2026-му, а й у майбутньому.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

