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Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривень

22 лютого 2022, 16:40

На тлі нестабільної політичної ситуації скачки валюти можуть тривати.

курс долара
Курс долара / УНІАН, pixabay

Курс долара в Україні 22 лютого вперше за довгий час подолав позначку 29 грн/долар. Пов'язаний такий стрибок із заявою Володимира Путіна про визнання незалежності псевдореспублик "ЛДНР".

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Як відзначають експерти, на тлі нестабільної політичної ситуації скачки валюти можуть тривати.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,9877 гривень за 1 долар (+0,5031 грн).

При цьому курс долара на 22 лютого становить: 28,4846 гривень за 1 долар.

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Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з кінця січня 2022 року. Трохи вище курс був 28 січня - 28,9879 гривень за долар.

"Судячи з сьогоднішньої тенденції, долар в Україні до кінця тижня буде коливатися в рамках 28,45 грн/долар. У разі більш напруженої ситуації долар залишиться в рамках 29 грн/долар. Однак, однозначно ніхто не знає, що піде за новими заявами Путіна і європейських лідерів", - відзначають експерти.

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Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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