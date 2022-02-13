Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

Що буде з курсом долара наступного тижня / УНІАН

Курс долара в Україні продовжить зниження. У період з 14 по 20 лютого американська валюта буде перебувати біля позначки в 28 грн.

Таким прогнозом у коментарі "РБК-Україна" поділився старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

На міжбанку може торгуватися близько 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн, зазначив експерт.

Раніше експерти спрогнозували, що якщо нерезиденти та імпортери порушать сформований баланс і відбудеться значне коливання котирувань, для стабілізації ситуації втрутитися доведеться НБУ.

читайте такожДолар злетить вище 30: українцям розкрили сценарій різкого обвалення гривні"У березні Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько $668 млн. Обсяг поточних резервів достатній для проведення даного платежу попри скорочення в 5,33% до $29,29 млрд, тому в разі відсутності військово-політичної напруги учасники ринку не помітять даної операції Кабміну", – заявив експерт.

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Згідно з його прогнозом, навесні Долар буде торгуватися на рівні 27,90-28,20 гривні, а Євро - 31,75-32,25.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні, який не так давно піднявся до семирічного максимуму, може знизитися з 28,3 до 27,7 грн/$ вже через тиждень.

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