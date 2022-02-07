В Україні курс долара обрушився нижче психологічної позначки

Курс долара / УНІАН, pixabay

Курс долара на міжбанку в Україні в понеділок, 7 лютого вдень, опустився нижче психологічної позначки.

Як повідомляє Finance.ua, станом на 17:20 курс встановився на рівні 27, 985 грн (продаж) і 27, 965 грн (купівля).

Раніше аналітики прогнозували зниження курсу долара через адаптацію до новин про можливу військову ескалацію з боку РФ.

При цьому, вранці 7 лютого курс долара був 28,1 грн (продаж) і 29,08 грн (покупка), а вже до обіду різко знизився.

Відзначимо, зараз в НБУ ситуацію на ринку називають досить стабільною. На понеділок 7 лютого регулятор встановив 28,14 грн за долар США.

Реклама

читайте також50 гривень за долар: українцям дали лякаючий сценарій девальвації

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні, який не так давно піднявся до семирічного максимуму, може знизитися з 28,3 до 27,7 грн/$ вже через тиждень.

Аналітики кажуть, що учасники ринку вже адаптувалися до новин про можливу військову ескалацію з боку Росії.

Читайте також: