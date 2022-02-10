Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні

Яким буде курс долара в Україні навесні / УНІАН

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 10 лютого, зміцнився на 5 копійок – до 28,05 грн/дол. Така тенденція триватиме до березня, кажуть експерти.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,85 грн за Долар, при офіційному курсі від НБУ 27,97 гривень за долар.

Таким чином, курс гривні до долара зміцнюється вже протягом трьох днів.

Курс долара в Україні: що буде навесні?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов коментарі "Сьогодні" спрогнозував, що якщо нерезиденти та імпортери порушать сформований баланс і відбудеться значне коливання котирувань, для стабілізації ситуації втрутитися доведеться НБУ.

"У березні Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько $668 млн. Обсяг поточних резервів достатній для проведення даного платежу попри скорочення в 5,33% до $29,29 млрд, тому в разі відсутності військово-політичної напруги учасники ринку не помітять даної операції Кабміну", – заявив експерт.

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Також Гойлов зазначив, що інфляційний тиск на економіку провокує зростання цін на енергоносії. Це в свою чергу збільшує попит на іноземні валюти, що послаблює українську.

читайте такожДолар полетів вниз: українцям розповіли про новий курс " американця""У свою чергу нерезиденти продовжують скорочувати свої портфелі в ОВДП. З початку року обсяг їх вкладень в даному активі знизився на 13,77 млрд грн – до 78,88 млрд.кошти отримані від продажу ОВДП зарубіжні інвестори виводять в Материнські юрисдикції. Це чинить істотний тиск на курс гривні до долара США і євро", - зазначає Андрій Гойлов.

За прогнозом експерта, навесні долар буде торгуватися на рівні 27,90 - 28,20 гривні, а Євро-31,75-32,25.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні, який не так давно піднявся до семирічного максимуму, може знизитися з 28,3 до 27,7 грн/$ вже через тиждень.

Аналітики кажуть, що учасники ринку вже адаптувалися до новин про можливу військову ескалацію з боку Росії.

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