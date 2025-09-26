З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

На ринку спостерігається істотне скорочення пропозиції.

На українському ринку зафіксовано подорожчання моркви. Зростання торгової активності в господарствах стимулювало підвищення цін, а ключовою причиною стало скорочення пропозиції через сезонний фактор.

На сьогоднішній день фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісні коренеплоди по 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг). Це в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому морква дорожчає?

Оператори ринку пов'язують тренд із міжсезонням: більшість господарств уже завершили реалізацію середніх сортів, а до збирання врожаю пізніх сортів поки що не приступили. У результаті на ринку спостерігається істотне скорочення пропозиції.

Порівняння з минулим роком

Незважаючи на зростання цін, морква в Україні, як і раніше, дешевша, ніж рік тому: в середньому на 35%. Однак фермери не виключають подальшого підвищення вартості, якщо збережеться поточний темп попиту.

Таким чином, український ринок моркви вступає у фазу сезонного подорожчання, і найближчими тижнями ціни можуть продовжити зростання.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, середня ціна на вершкове масло помітно зросла порівняно із середньомісячним показником серпня. Зараз у середньому воно коштує 118,02 гривні.

Також відомо, що в українських супермаркетах зафіксовано деяке зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше, як порівняти із серединою серпня.

Крім того, в Україні зберігається тенденція щомісячного подорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції.

