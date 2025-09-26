Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

Сергій Кущ
26 вересня 2025, 23:12
803
На ринку спостерігається істотне скорочення пропозиції.
З українців деруть втридорога за звичайний овоч
З українців деруть втридорога за звичайний овоч / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому морква дорожчає
  • Порівняння цін із минулим роком

На українському ринку зафіксовано подорожчання моркви. Зростання торгової активності в господарствах стимулювало підвищення цін, а ключовою причиною стало скорочення пропозиції через сезонний фактор.

На сьогоднішній день фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісні коренеплоди по 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг). Це в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

відео дня

Чому морква дорожчає?

Оператори ринку пов'язують тренд із міжсезонням: більшість господарств уже завершили реалізацію середніх сортів, а до збирання врожаю пізніх сортів поки що не приступили. У результаті на ринку спостерігається істотне скорочення пропозиції.

Порівняння з минулим роком

Незважаючи на зростання цін, морква в Україні, як і раніше, дешевша, ніж рік тому: в середньому на 35%. Однак фермери не виключають подальшого підвищення вартості, якщо збережеться поточний темп попиту.

Таким чином, український ринок моркви вступає у фазу сезонного подорожчання, і найближчими тижнями ціни можуть продовжити зростання.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, середня ціна на вершкове масло помітно зросла порівняно із середньомісячним показником серпня. Зараз у середньому воно коштує 118,02 гривні.

Також відомо, що в українських супермаркетах зафіксовано деяке зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше, як порівняти із серединою серпня.

Крім того, в Україні зберігається тенденція щомісячного подорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: EastFruit

EastFruit - це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

морквина ціни на продукти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав докази

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав докази

22:38Війна
Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

22:36Світ
Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Останні новини

23:12

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

22:38

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав доказиФото

22:38

Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

22:36

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

21:45

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
21:45

Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

21:24

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:18

"Ще мінус п'ятнадцять кілограмів": Ольга Сумська приголомшила своєю заявою

21:17

Нащадки знахарів і ворожок носять особливі прізвища - їх можна почути і зараз

Реклама
20:32

"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

20:29

"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

20:20

Українка відкрила посилку з Китаю й була шокована вмістом: що було всередині

20:14

В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

Реклама
18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

16:22

"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

16:21

Жінка натрапила на моторошну знахідку в дитячій книжці: що вона побачила

16:13

Складна загадка для найкмітливіших: де помилка на малюнку

15:43

Чотири Ту-95 в повітрі: українців попередили про загрозу масованого удару

15:40

Кинула РФ заради паспорта: Тодоренко прийняла несподіване рішення

15:34

Особливі люди: що означає, якщо на вашій руці немає лінії долі

Реклама
15:25

Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

15:13

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

15:13

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

15:11

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

15:09

З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї

15:00

Куди поставити роутер, щоб Wi-Fi працював швидше: знайдено ідеальне місце

14:55

"Акт неповаги": Київ жорстко відповів на скандальний випад Будапешта

14:44

Не могли розійтись: відома блогерка зізналась, чи стала розлучницею Холостяка

14:44

Намагався знеструмити Київ: в "Укренерго" виявили "крота" ФСБ

14:31

Корейські дорами тепер українською: Ірина Кудашова стала голосом героїні на ТЕТ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти