З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

На українському ринку зафіксовано подорожчання моркви. Зростання торгової активності в господарствах стимулювало підвищення цін, а ключовою причиною стало скорочення пропозиції через сезонний фактор.
На сьогоднішній день фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісні коренеплоди по 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг). Це в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Чому морква дорожчає?
Оператори ринку пов'язують тренд із міжсезонням: більшість господарств уже завершили реалізацію середніх сортів, а до збирання врожаю пізніх сортів поки що не приступили. У результаті на ринку спостерігається істотне скорочення пропозиції.
Порівняння з минулим роком
Незважаючи на зростання цін, морква в Україні, як і раніше, дешевша, ніж рік тому: в середньому на 35%. Однак фермери не виключають подальшого підвищення вартості, якщо збережеться поточний темп попиту.
Таким чином, український ринок моркви вступає у фазу сезонного подорожчання, і найближчими тижнями ціни можуть продовжити зростання.
