З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимо

Платні пакети / УНІАН, pixabay

З 1 лютого в українських супермаркетах зобов'язані продавати пластикові пакети за цінами не нижче 2 грн. Зараз супермаркети надають покупцям пакети по 10-12 копійок, тобто ціни зростуть у кілька десятків разів.

Нововведення передбачено законом про обмеження обігу пластикових пакетів (1489-IX). Безкоштовне поширення пакетиків заборонено ще з 10 грудня, але поки що магазини самі встановлюють їх вартість.

Мінімальні ціни на поліетиленові пакети визначив Кабінет Міністрів.

Супермаркети мають право продавати пакети дорожче, але не дешевше, ніж за такими цінами:

2 грн - за пакет без ручок і бічних складок;

2,5 грн - за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3 грн - за пакет з ручками і бічними складками.

Йдеться про пакети зі стінками товщі 50 мкм. Більш тонкі звичайніпластикові пакети (товщиною до 50 мкм) повністю заборонять з 10 березня 2022 року.

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Крім того, заборона не поширюється на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети для упаковки свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду. Вони можуть безкоштовно використовуватися в якості первинної упаковки до 1 січня 2023 року.

Як підрахували в Міністерстві економіки, зараз тільки одна людина за рік використовує в середньому 500 пакетів.

Наступним кроком може стати подорожчання пластикових пляшок.

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Платні пакети в Україні

Нагадаємо, з 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення – від 3400 до 8500 гривень.

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