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В українських супермаркетах різко подорожчають пакети - залишилося кілька тижнів

15 січня 2022, 15:30

Пластикові пакети в Україні скоро будуть повністю заборонені.

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В Україні подорожчають пластикові пакети / УНІАН

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів і поліпшити екологічну ситуацію в країні, йдеться на сайті парламент.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щорічно. Вони служать всього кілька хвилин, а потім розкладаються більше століття, забруднюючи навколишнє середовище. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки і дозволить захистити навколишнє середовище і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластика", - зазначив перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Скільки будемо платити за пакети?

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, будуть коштувати:

  • 2,00 грн – пакет без ручок і бічних складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;
  • 3,00 грн – пакет з ручками і бічними складками.

Платні пакети в Україні та їх заборона: всього буде 3 етапи

У червні 2021 року набрав чинності Закон № 2051-1 "про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законом, зокрема, забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

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У той же час, ці вимоги не поширюються на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду і використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 р.забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксорозкладних пластикових пакетів.

Нагадаємо, у Києві в одному з магазинів стався скандал через платний пакет. Жінка, яка прийшла за цукром в магазин, не захотіла платити за одноразовий пакет, а продавець насипала їй цукор в рукавичку.

Автор: Сергій Кущ
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