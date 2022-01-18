В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетах

пакет, пластик / УНІАН

В Україні з 1 лютого 2022-го почнуть діяти мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення вже затвердив Кабінет Міністрів.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, таким чином планують стимулювати українців використовувати багаторазові екологічні сумки. За рік в середньому українець використовує 500 пакетів.

Які мінімальні ціни встановили:

2,00 грн - пакет без ручок і бічних складок;

2,50 грн - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн - пакет з ручками і бічними складками.

Йдеться про пакети зі стінками товщі 50 мкм. Уточнюється, що вони призначені для упаковки і транспортування товарів. Більш тонкі звичайні пластикові пакети (товщиною до 50 мкм) повністю заборонять з 10 березня 2022 року.

Зазначимо, що заборона на безкоштовні одноразові пакети вже діють в Україні. Однак деякі супермаркети встановили ціни в розмірі всього кілька копійок. Поступово такі пакетики повністю заборонять. Такі обмеження вже діють в деяких країнах ЄС.

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Наступним кроком може стати подорожчання пластикових пляшок. Наприклад, в розвинених країнах Європи вже стягують окрему плату за напої в пластиковій тарі.

Платні пакети в Україні

Нагадаємо, з 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З березня 2022 року в Україні будуть допускати тільки біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються тільки як виробнича упаковка (шириною до 22,5 см, глибиною – до 34,5 см, довжиною – до 45 см разом з ручками).

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З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 гривень.

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