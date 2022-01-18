УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетах

18 січня 2022, 23:04

Заборона на безкоштовні одноразові пакети вже діють в Україні.

пакет, пластик
пакет, пластик / УНІАН

В Україні з 1 лютого 2022-го почнуть діяти мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення вже затвердив Кабінет Міністрів.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, таким чином планують стимулювати українців використовувати багаторазові екологічні сумки. За рік в середньому українець використовує 500 пакетів.

Які мінімальні ціни встановили:

  • 2,00 грн - пакет без ручок і бічних складок;
  • 2,50 грн - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;
  • 3,00 грн - пакет з ручками і бічними складками.

Йдеться про пакети зі стінками товщі 50 мкм. Уточнюється, що вони призначені для упаковки і транспортування товарів. Більш тонкі звичайні пластикові пакети (товщиною до 50 мкм) повністю заборонять з 10 березня 2022 року.

Зазначимо, що заборона на безкоштовні одноразові пакети вже діють в Україні. Однак деякі супермаркети встановили ціни в розмірі всього кілька копійок. Поступово такі пакетики повністю заборонять. Такі обмеження вже діють в деяких країнах ЄС.

Реклама

Наступним кроком може стати подорожчання пластикових пляшок. Наприклад, в розвинених країнах Європи вже стягують окрему плату за напої в пластиковій тарі.

Платні пакети в Україні

Нагадаємо, з 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З березня 2022 року в Україні будуть допускати тільки біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються тільки як виробнича упаковка (шириною до 22,5 см, глибиною – до 34,5 см, довжиною – до 45 см разом з ручками).

читайте такожПлатні пакети можуть дозволити не всі: киянка купила морозива хека і забрала його в руках

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 гривень.

Читайте також:

viber
штраф новини України пакети
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетах». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокМагніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинок Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівГороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругів Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць 18 січняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць 18 січня Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиГрошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовляти Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дняКоли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня
23:24

Потужна атака хакерів на держсайти: з'ясувалися нові подробиці

23:04

В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетахВідео

22:45

Трагедія під Черкасами: у холодильній камері знайшли тіла працівників

22:10

"Кошмарять": боксер Усик розповів про свої поїздки до окупованого Криму

21:54

"Кілька років зустрічалася з вбивцею": під Тернополем чоловік жорстоко зарізав дівчинуВідео

Реклама
21:30

Населення України вкотре скоротилося: свіжі дані Держстату

21:25

Росія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дімВідео

20:53

Під Києвом продають замок в готичному стилі: йому ніколи не буде потрібен ремонт - фотоФотоВідео

20:44

Згвалтував і по-звірячому бив: в Івано-Франківській області рецидивіст вбив 9-річну дівчинкуВідео

20:37

Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуВідео

20:36

Виховательці садка загрожують проблеми через фейковий COVID-сертифікат

19:58

У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикувалиФотоВідео

19:50

ПП-2 стане яблуком розбрату між США та ФРН: Берлін не наважиться вдарити по трубі Газпрому – BloombergВідео

19:49

Водохреща на Донбасі: окупанти готують провокаційний обстріл вірянВідео

19:31

Страшна пожежа на Чернігівщині: загинули троє дітей п'яти і чотирьох роківВідео

19:30

Жорстоко били і погрожували закопати: під Запоріжжям трапилася трагедія з 14-річним підліткомВідео

19:29

МЗС про агресію Росії: українці перемагають, коли "тримають голову холодною"Відео

19:22

РФ ставить ультиматум, а Захід не поспішає з ударом у відповідь: чим небезпечна ситуація для УкраїниПогляд

19:12

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

19:11

Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 молодикамиВідео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розвертають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

Реклама
16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

15:19

Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

15:14

Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронВідео

14:51

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

14:37

Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візитуВідео

14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти