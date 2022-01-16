Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове масло

/ Reuters

В Україні ціни на вершкове масло росли протягом 2021 року. Підвищення вартості спостерігається і в перший місяць 2022 року.

За минулий рік ціни на вершкове масло зросли на 13,8%, повідомляє Держслужба статистики України.

У 2021 році середня вартість продукту в Україні (72,5%) зросла з 44,44 грн за пачку 200 грамів до 50,59 грн.

Додамо, що в українських супермаркетах вершкове масло продають за ціною, в середньому, 54 гривні.

Найбільш бюджетна пропозиція вершкового масла становить 39,99 грн за упаковку, а найдорожче - 59,80 грн.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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