Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове масло

Найдорожча цінова пропозиція - 59,80 гривень за пачку.
В Україні ціни на вершкове масло росли протягом 2021 року. Підвищення вартості спостерігається і в перший місяць 2022 року.
За минулий рік ціни на вершкове масло зросли на 13,8%, повідомляє Держслужба статистики України.
У 2021 році середня вартість продукту в Україні (72,5%) зросла з 44,44 грн за пачку 200 грамів до 50,59 грн.
Додамо, що в українських супермаркетах вершкове масло продають за ціною, в середньому, 54 гривні.
Найбільш бюджетна пропозиція вершкового масла становить 39,99 грн за упаковку, а найдорожче - 59,80 грн.
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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.
Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.
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