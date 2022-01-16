Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цін

В Україні прогнозують нове зростання тарифу на комуналку / УНІАН

З 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду і доставку газу. В уряді кажуть, що не за горами подорожчання опалення та газу.

Тарифи на доставку газу зросли у ряду постачальників, йдеться в матеріалі Оbozrevatel.

У той же час підвищення цін на воду для 25 водоканалів пояснили подорожчанням електроенергії, зростанням доходів на ремонти і зарплати.

Уточнюється, що суми в платіжках на доставку газу формуються виходячи з двох показників: середнє місячне споживання газу з жовтня по жовтень і тарифу облгазу. Ці цифри множать, а отриману суму потрібно платити щомісяця, незалежно від того, скільки газу ви витрачаєте.

За офіційним прогнозом уряду в поточному році очікується зростання тарифів на комуналку.

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Що подорожчає в 2022 році:

газ - на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);

вода - на 11%;

опалення - на 6% (у Києві, наприклад, до 33,7 грн за куб).

Зростання тарифів в Україні: прогноз експертів

газ подорожчає на 20% (до 9,4 грн);

електроенергія на 17,5% (1,9 грн при споживанні понад 100 кВт/год);

опалення та гаряча вода на 16% (залежно від постачальника кінцева вартість буде відрізнятися).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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