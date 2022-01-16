Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цін

У поточному році очікується зростання тарифів на комуналку, кажуть в уряді.
З 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду і доставку газу. В уряді кажуть, що не за горами подорожчання опалення та газу.
Тарифи на доставку газу зросли у ряду постачальників, йдеться в матеріалі Оbozrevatel.
У той же час підвищення цін на воду для 25 водоканалів пояснили подорожчанням електроенергії, зростанням доходів на ремонти і зарплати.
Уточнюється, що суми в платіжках на доставку газу формуються виходячи з двох показників: середнє місячне споживання газу з жовтня по жовтень і тарифу облгазу. Ці цифри множать, а отриману суму потрібно платити щомісяця, незалежно від того, скільки газу ви витрачаєте.
За офіційним прогнозом уряду в поточному році очікується зростання тарифів на комуналку.
Що подорожчає в 2022 році:
- газ - на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);
- вода - на 11%;
- опалення - на 6% (у Києві, наприклад, до 33,7 грн за куб).
Зростання тарифів в Україні: прогноз експертів
- газ подорожчає на 20% (до 9,4 грн);
- електроенергія на 17,5% (1,9 грн при споживанні понад 100 кВт/год);
- опалення та гаряча вода на 16% (залежно від постачальника кінцева вартість буде відрізнятися).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.
За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.
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