УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчання

14 січня 2022, 10:50

В Україні хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що відіб'ється на погіршенні якості продукції.

хліб
В Україні прогнозують подорожчання хліба / фото: deti-jizn.org.ua

В Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також погіршення їх якості.

З прогнозом виступили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром, розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.

Фахівці відзначають, що Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до подорожчання хліба.

Крім того, в новому році в Україні хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що відіб'ється на погіршенні якості продукції.

У чому причина подорожчання і погіршення якості хліба

Підкреслюється, що така ситуація склалася через значне подорожчання газу і масового експорту пшениці високої якості.

Реклама

Відповідно, у вітчизняному виробництві її не вистачає і виробники змушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба і борошняних виробів на чверть.

читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще:

viber
хліб продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчання». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Maruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуруMaruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Син Ротару показав розкішний котедж матеріСин Ротару показав розкішний котедж матері Вікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранніВікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранні 68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку
11:46

Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу

11:39

Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

11:28

"Кінець прекрасної епохи, настояний на русофобії": рецензія на фільм Кінгс МенВідео

11:23

Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті ГабріеллуВідео

11:11

Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" УкраїнуВідео

Реклама
10:50

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчанняВідео

10:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:34

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

10:17

Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовахВідео

09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

Реклама
07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

Реклама
23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти