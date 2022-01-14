Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчання

В Україні хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що відіб'ється на погіршенні якості продукції.
В Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також погіршення їх якості.
З прогнозом виступили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром, розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.
Фахівці відзначають, що Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до подорожчання хліба.
Крім того, в новому році в Україні хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що відіб'ється на погіршенні якості продукції.
У чому причина подорожчання і погіршення якості хліба
Підкреслюється, що така ситуація склалася через значне подорожчання газу і масового експорту пшениці високої якості.
Відповідно, у вітчизняному виробництві її не вистачає і виробники змушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба і борошняних виробів на чверть.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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