Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчання

В Україні прогнозують подорожчання хліба / фото: deti-jizn.org.ua

В Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також погіршення їх якості.

З прогнозом виступили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром, розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.

Фахівці відзначають, що Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до подорожчання хліба.

Крім того, в новому році в Україні хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що відіб'ється на погіршенні якості продукції.

У чому причина подорожчання і погіршення якості хліба

Підкреслюється, що така ситуація склалася через значне подорожчання газу і масового експорту пшениці високої якості.

Реклама

Відповідно, у вітчизняному виробництві її не вистачає і виробники змушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба і борошняних виробів на чверть.

читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще: