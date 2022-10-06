Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує крупа в Україні

Ціни на гречку / pixabay, УНІАН

Ціни на гречку в Україні знову впали. Оскільки зараз триває збирання врожаю гречки, ціни на полицях магазинів і торгових мереж почали поступово знижуватися.

За даними порталу Мінфін, за місяць кілограм гречки в середньому по супермаркетах подешевшав більш ніж на 5 гривень.

Так, у вересні середня вартість гречки склала 87,94 грн./кг, а в жовтні ціна знизилася в середньому до 82,40 грн./ кг.

Зазначимо, що станом на 4 жовтня найдорожче крупу можна купити в мережі супермаркетів Варус – 89,90 грн./ кг. у Метро ціна гречки більш ніж на 10 гривень нижче – 78,90 грн./ кг, а в Ашані – ще нижче – 78,40 грн./ кг.

Зазначимо, що станом на 1 жовтня 2021 року, тобто роком раніше, вартість 1 кг гречки в середньому становила 45,28 грн. Тобто за рік подорожчання склало майже 100%.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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