Десяток буде по 100 грн: в Україні злетять ціни на яйця - експерт

Ціни на яйця в Україні злетять до 100 грн за десяток / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

До кінця року вартість яєць може зрости на 15-20% - до 100 грн за десяток. Так вважає економічний оглядач Богдан Слуцький, повідомляє РБК-Україна.

Він звернув увагу на те, що у серпні придбати яйця можна було за 28,5 грн, а вже у вересні ціни "злетіли" на 72% - до 49 грн. Навіть зараз тенденція не змінилась і цей продукт продовжує дорожчати.

Експерт переконаний, що основною причиною такого здорожчання є сезонний фактор, адже протягом осені-зими ціна на яйця традиційно підвищується, адже на них зростає попит. До того ж, через війну значно скоротилась діяльність підприємств, які займались постачанням курячих яєць.

Експерт наголосив, ще одним фактором є зростання вартості кормів, які необхідні для годування курей. Він додав, що до кінця року середня вартість десятка яєць буде на рівні 60 грн, а вартість найвищої категорії - близько 100 грн.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

За даними порталу Мінфіну, середня вартість соняшникової олії підскочила з 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

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