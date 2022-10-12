В Україні впадуть ціни на яйця: коли чекати різкого зниження

Ціни на яйця в Україні / УНІАН, pixabay

Ціни на яйця в Україні побила всі рекорди. Лише десяток яєць коштує від 60 гривень. Експерти відзначають, що вартість яєць з літа підскочила майже в два рази.

У Міністерстві аграрної політики відзначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) склала близько 35 грн.

У травні-червні ціна на них впала нижче собівартості – до 16,5-17 грн. У липні-серпні вона дещо вирівнялася, але все ж залишалася на рівні собівартості і склала 25,5-26 грн.

У вересні вона почала знову зростати, протягом місяця повернувшись і навіть досягнувши довоєнної позначки в 30 грн. У жовтні вона збільшилася в порівнянні з вереснем ще на 23,5%.

Чому подорожчали яйця

Ціни зростали з кількох причин. Влітку кури краще несуться і є багато продукції.

По-друге, через бойові дії припинили свою діяльність і значно скоротили виробництво цілий ряд підприємств.

По-третє, через стрімке падіння цін влітку нижче собівартості в Україні різко скоротилося поголів'я курей, яке поки не відновилося в необхідній кількості. Також, в умовах війни була частково припинена інкубація яйця для отримання молодняку птиці.

Коли ціни на яйця впадуть

Перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький прогнозує, що вже в кінці жовтня - початку листопада ціна піде на спад.

За його словами, наприкінці жовтня вартість яєць вийде на довоєнний рівень.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також: