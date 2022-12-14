Прогноз на два роки: експерти розповіли, чи буде долар за 50 гривень

Як кажуть аналітики, для забезпечення фінансової стабільності гривні, Нацбанк деякий час буде зберігати фіксований курс.

Експерти розповіли, чи буде долар за 50 гривень / колаж УНІАН

За найбільш песимістичним прогнозом у наступному, 2023 році, курс долара до гривні в Україні може підскочити до 51 грн. Про це пише портал Forbes з посиланням на інформацію консенсус-групи Focus Economics SL U.

Але в цілому економісти прогнозують - оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде коливатися на рівні 40,20 - 40,40 гривень за долар.

Як кажуть аналітики Focus Economics SL U, для забезпечення фінансової стабільності гривні Нацбанк деякий час буде зберігати фіксований курс національної валюти.

"Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, як тільки дозволять економічні умови", — йдеться у звіті.

Далі, за оптимістичним прогнозом, до кінця 2023-го долар буде на рівні 41,20 гривень за долар, а в 2024-му – 40,40 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні наприкінці 2023 року може підскочити до 50 гривень.

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло декілька місяців. Ви бачили, як багато чого змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також деякі експерти повідомляли - курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Але цій сумній події завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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