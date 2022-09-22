Долар пробиває стелю: в обмінниках рекордно злетів курс валют

Готівковий долар в обмінниках пробив психологічну позначку.
Курс долара в Україні різко підскочив вгору в середу, 21 вересня. Це сталося на тлі оголошення в РФ мобілізації.
Окремі обмінники встановили рекордний курс. Готівковий долар у них пробив психологічну позначку в 45 грн.
Зазначимо, що середній курс долара на валютному аукціоні до вечора середи, 21 вересня, відкотився на 1,5 грн після денного стрибка.
Експерти, опитані UBR.ua, вважають, що сьогоднішні торги характеризувалися високою часткою спекуляцій – на це вказує і значна різниця між курсами продажу, який злетів, і покупки, який ріс не так стрімко. На піку вартості спред між ними перевищував 1 грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні міг би вже стати тризначним.
Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.
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